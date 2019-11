Bolsonaro participa de formatura de cadetes na Academia Militar de Resende neste sábado

O presidente Jair Bolsonaro irá participar, neste sábado (30), da formatura dos aspirantes a oficiais do Exército na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), em Resende, no Sul do Rio de Janeiro. Na cerimônia, prevista para começar às 11h, cerca de 400 cadetes vão receber a espada de oficial do Exército Brasileiro. A solenidade marca a conclusão de quatro anos de estudos na Aman.

O presidente chegou à cidade na tarde de sexta-feira (29). Bolsonaro esteve presente na inauguração do novo equipamento que vai aumentar a capacidade de enriquecimento de urânio na Indústrias Nucleares do Brasil (INB), que fica instalada no distrito de Engenheiro Passos. Na ocasião, ele não fez nenhum pronunciamento e também não falou com a imprensa.

O evento na INB foi o último compromisso oficial de Bolsonaro na sexta-feira. Mais cedo, ele já havia participado de uma formatura do Curso de Formação de Sargentos da Escola de Sargentos das Armas (ESA) em Três Corações (MG).

À noite, Bolsonaro ficou hospedado no Hotel de Trânsito de Oficiais, que recebe militares e suas famílias durante visitas à Aman. Nenhuma atividade extraoficial do presidente foi divulgada pela assessoria de imprensa do Governo Federal.

Do G1