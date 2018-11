Bolsonaro participa de sessão solene no Congresso; assista ao vivo

O presidente eleito Jair Bolsonaro participa, na manhã desta terça-feira (6), em Brasília, de sessão solene no Congresso Nacional para comemorar os 30 anos da Constituição Federal. O pesselista chegou à Capital Federal por volta das 8h55 (horário de Brasília) em um voo da Força Aérea Brasileira (FAB). O vice-presidente eleito, General Hamilton Mourão, acompanha Bolsonaro e o presidente Michel Temer também participa da sessão.

A agenda de Bolsonaro em Brasília prevê para esta terça um almoço com o ministro da Defesa, Joaquim Silva e Luna, depois reuniões com os comandantes da Marinha, almirante Eduardo Bacellar Leal Ferreira, e do Exército, general Eduardo Villas Bôas.



Para a quarta-feira (7), está programado um café da manhã com o comandante da Aeronáutica, o brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato. Haverá ainda encontro com os presidentes do STF, Dias Toffoli, e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), João Otávio de Noronha.

Bolsonaro e Temer se encontram, pela primeira vez desde a eleição, na quarta, às 16h, para selar o início simbólico do governo de transição. Até o fim de dezembro, equipes dos dois presidentes trabalharão juntas para reunir dados e sanar dúvidas, no esforço de dirimir dificuldades para o governo eleito.

Antes porém, por volta das 14h, o presidente eleito pretende visitar o Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), onde funcionará o governo de transição. O local, que fica a oito quilômetros da Esplanada dos Ministérios e a quatro do Palácio do Planalto, serve de gabinete de transição desde a primeira eleição do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sucessor de Fernando Henrique Cardoso.