Bolsonaro passa por consulta e diz que pode estar com câncer de pele

O presidente Jair Bolsonaro passou na tarde dessa quarta-feira (11) por uma consulta de rotina com dermatologista no HFAB (Hospital da Força Aérea Brasileira). Ao deixar o local com um curativo na orelha, por volta das 17h25, o presidente revelou que possivelmente tem um câncer de pele.

“Tem um possível câncer de pele. Tenho pele clara, pesquei muito na minha vida, fiz muita atividade. Então, a possibilidade de câncer de pele existe. Por enquanto, o Mourão continua vice, pode ter certeza” disse o presidente.

“Tiraram [o sinal], me cutucaram, furaram. Eu dormi. Eu estava tão cansado que deitei na maca e dormi”, completou Bolsonaro ao comentar sobre o procedimento desta quarta-feira.

O presidente destacou que está de boa saúde, mas observou que foi aconselhado a cancelar uma viagem a Salvador, na Bahia, para descansar. “Foi uma questão de estafa. Eu sabia que não ia ser fácil. Eu peço que vocês colaborem, não comigo, mas com o Brasil”, disse o presidente.

A informação já havia sido dada pelo porta-voz da presidência Otávio Rêgo Barros, na terça-feira (10). A presença do presidente era prevista para cerimônia de entrega de parte das obras da reforma do aeroporto da cidade.

As viagens do presidente Bolsonaro previstas para amanhã, quinta-feira, a Palmas e ao Rio de Janeiro, seguem confirmadas.