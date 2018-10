Bolsonaro pede engajamento de deputados eleitos pelo PSL na reta final do segundo turno

O candidato à Presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro , pediu para que os 52 deputados federais eleitos pelo seu partido — a segunda maior bancada na Câmara — se mobilizem nesta reta final do segundo turno. Em um vídeo transmitido ao vivo na noite desta quarta-feira em sua página nas redes sociais, Bolsonaro disse que o engajamento dos parlamentares “está sendo muito fraco” e citou como exemplo o cenário eleitoral em São Paulo, em que aliados bolsonaristas estão divididos entre Márcio França (PSB) e João Doria (PSDB).

— Pelo amor de Deus, deputados federais eleitos por São Paulo. O objetivo de vocês é Jair Bolsonaro. Depois é França ou Doria. Pelo amor de Deus. Uma briguinha aí, que parece que vocês se elegeram por mérito próprio. Com toda a certeza, se vocês viessem candidatos, alguns seriam eleitos. A grande maioria, não. Agora, falta trabalhar com seriedade. O que está em jogo é a cadeira presidencial — afirmou Bolsonaro, ao lado do deputado federal mais votado no Rio de Janeiro, subtenente Hélio Fernando Barbosa Lopes, também conhecido por Hélio Negão ou Hélio Bolsonaro.

Do O Globo