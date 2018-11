Bolsonaro prefere manter distância de Temer

Diferentemente do que sinalizou no início do mês, o presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), adotou um distanciamento profilático do presidente Michel Temer (MDB). O afastamento é estratégico, admitem integrantes da equipe de transição. À medida que evita proximidade com o emedebista, o governo de transição se exime das decisões que o atual chefe do Palácio do Planalto possa adotar, jogando para o colo dele a responsabilidade e o ônus de temas polêmicos, como a sanção ou veto ao reajuste dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Especialistas, no entanto, alertam que o desdém não ajuda no processo de construir uma governabilidade junto ao Congresso Nacional.

Em 7 de novembro, Jair Bolsonaro e Michel Temer se encontraram no Palácio do Planalto. Em pronunciamento, o presidente eleito disse que procuraria o emedebista “mais vezes” até o fim do ano para que, juntos, fizessem uma transição “de modo que os projetos de interesse do nosso Brasil continuem fluindo dentro da normalidade”. Foi a única vez que se reuniram desde a vitória do presidente eleito nas urnas. Na noite daquela mesma quarta-feira, o Senado aprovou o reajuste dos ministros do STF, que também se estende à procuradora-geral da República, Raquel Dodge.

