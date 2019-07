Bolsonaro recebe chanceler da França nesta segunda-feira (29)

O presidente da República, Jair Bolsonaro, recebe o chanceler da França, Jean-Yves Le Drian, nesta segunda-feira (29), em Brasília.

Está previsto que o titular da diplomacia da França se encontre primeiro com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, no Palácio Itamaraty, segundo a agenda oficial.

Logo após, os dois participarão de uma entrevista coletiva sobre os aspectos tratados na reunião e, em seguida, haverá um almoço em homenagem a Le Drian.

No início da tarde, Araújo acompanhará o ministro francês até o Palácio do Planalto, onde Le Drian se reunirá com o presidente Bolsonaro, informa a agência EFE.

Do Renova Mídia