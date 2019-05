Bolsonaro receberá homenagem da Câmara de Comércio Brasil-EUA em Dallas

O presidente Jair Bolsonaro confirmou nessa quinta-feira (9) que receberá na próxima semana, em Dallas, a homenagem da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos de “Personalidade do Ano”, após desistir da cerimônia programada para Nova York.

Em seu programa semanal no Facebook, Bolsonaro informou que “na terça-feira à noite partiremos para Texas, Dallas, e não mais para Nova York, porque o prefeito não quer nossa presença lá”.

“Não tem problema, fica tranquilo, eu respeito o seu interesse de não me querer aí, não sei o que você ganha com isso, mas respeito”, disse Bolsonaro sobre o prefeito de Nova York, Bill de Blasio.

Bolsonaro destacou que durante sua viagem a Dallas, nos dias 15 e 16 de maio, será recebido pelo ex-presidente George W. Bush e pelo senador republicano Ted Cruz.

“Faremos a agenda que iríamos fazer em Nova York. Receberei este prêmio por parte da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos”.

Bolsonaro deveria receber o prêmio de “Personalidade do Ano” no dia 14 de maio, no Museu de História Natural dos Estados Unidos, em Nova York, mas a instituição anunciou em abril que desistia de abrigar o evento por não ser o “local ideal” para a homenagem.

O ato foi transferido então para o hotel Marriot Marquis, na Times Square, mas logo em seguida grupos protestaram diante do prédio contra a realização da cerimônia.

Bill de Blasio se uniu ao boicote chamando Bolsonaro de “ser humano muito perigoso”, e finalmente o presidente anunciou que não iria ao evento na cidade.

Em meio à polêmica, vários patrocinadores, como a companhia aérea Delta, o jornal britânico Financial Times e a consultoria Bain & Company retiraram seu patrocínio ao evento.

Anualmente, a Câmara de Comércio escolhe duas “personalidades” – uma brasileira e outra americana – e realiza um jantar de gala para mais de mil pessoas, com entradas ao preço individual de 30 mil dólares, já esgotadas para a recepção de Bolsonaro.