Bolsonaro recua e diz que vai a mais três debates na TV

Depois de o presidente do PSL, Gustavo Bebianno, afirmar que o candidato do partido à Presidência, Jair Bolsonaro, não participaria mais de debates na televisão, o presidenciável disse nesta quinta-feira, 23, em Araçatuba (SP), que irá a três debates já programados – TV Gazeta/Estadão, SBT/Folha e Rede Globo. Bolsonaro foi aos dois primeiros debates, na TV Bandeirantes e Rede TV!, e, segundo Bebianno, desaprovou o formato dos programas.

Jair Bolsonaro alega que os preparativos para as sabatinas tomam um tempo que ele prefere dedicar à campanha nas ruas. “Tem três debates na televisão que eu posso ir. Se eu for a todos que me convidam, eu não faço campanha e faltam só 40 dias”, explicou. A VEJA, Gustavo Bebianno explicou, no entanto, que Bolsonaro não pode ser dado como “confirmado” nesses três debates, uma vez que as definições serão feitas “de última hora” e privilegiando a agenda de viagens.

De cima de um coreto na Praça Rui Barbosa, na cidade paulista, Jair Bolsonaro apontou à reportagem o público de apoiadores que se comprimia à sua frente. “Outros políticos têm mais tempo porque não vêm aqui, e não vêm porque não tem essa recepção”, ironizou.

Da Veja