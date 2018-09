Bolsonaro segue em estado grave na UTI e fará nova cirurgia, diz hospital

O candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), continua em estado grave e terá de passar por uma cirurgia de grande porte posteriormente para reconstruir o trânsito intestinal e retirar uma bolsa de colostomia, informou o hospital Albert Einstein nesta segunda-feira (10).

Segundo boletim médico do hospital, onde Bolsonaro está internado desde sexta-feira, o presidenciável permanece sem sinais de infecção e recebendo suporte clínico e cuidado de fisioterapia respiratória e motora.

Líder das pesquisas na corrida presidencial, Bolsonaro sofreu lesões nos intestinos grosso e delgado e em uma veia abdominal em decorrência de um golpe de faca sofrido durante ato de campanha em Juiz de Fora(MG), na quinta-feira.

No domingo, o candidato disse em publicação no Twitter que logo estará 100 por cento e que não dará o “gosto” de ficar fora do pleito a aqueles que desejam isso.

Do Portal Terra