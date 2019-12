Bolsonaro tem 32% e Lula, 29%, mostra pesquisa

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) aparece em primeiro lugar na pesquisa para a Presidência da República realizada pelo Instituto FSB e encomendada pela revista Veja. O mandatário tem 32% das intenções de votos. Em segundo lugar aparece o o ex-presidente Lula (PT), que está inelegível, de acordo com a Lei da Ficha Limpa, por ter sido condenado em segunda instância nos casos do triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia, tem 29% das intenções de voto.

O Instituto FSB ouviu, por telefone, 2 mil eleitores com idade a partir de 16 anos, nas 27 unidades da federação, entre os dias 29 de novembro e 2 de dezembro de 2019. Em todos os cenários testados pelo FSB/Veja foram apresentados aos eleitores os nomes de possíveis candidatos à cadeira de presidente nas eleições de 2022. A taxa de confiança da pesquisa é de 95%, ou seja, há 95% de chances de o resultado do levantamento se concretizar nas eleições. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

No cenário com Bolsonaro e Lula, o atual mandatário vem em primeiro com 32%, seguido pelo petista (29%), pelo ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) e pelo apresentador Luciano Huck (sem partido), ambos com 9%. O empresário João Amoêdo (Novo) tem 5% das intenções de voto e em seguida aparece o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), com 4%.

10% dos eleitores ouvidos afirmaram que não votariam em nenhum dos candidatos apresentados pelo FSB neste cenário. 1% disse que votaria nulo e outro 1% afirmou que não sabe ou não respondeu em quem votaria.

Sai Bolsonaro, entra Moro

Quando o presidente Jair Bolsonaro dá lugar ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, o ex-juiz também aparece em primeiro lugar com 32% das intenções de votos. Lula vem em seguida com 29%. Neste cenário o apresentador Luciano Huck ultrapassa Ciro Gomes. Eles têm 10% e 9% respectivamente. Amoêdo fica em quinto lugar com 5%, seguido por Doria, que tem 4%.

Entre os eleitores ouvidos pelo FSB, 8% afirmaram que não votariam em nenhum dos candidatos apresentados no levantamento neste cenário. 2% disseram que votaria nulo e 1% afirmou que não sabe ou não respondeu em quem votaria.

SEGUNDO TURNO

Num cenário de segundo turno em que são apresentados os nomes do presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Lula, 45% dos entrevistados afirmaram que escolheriam o atual chefe do Governo Federal contre 40% que votariam no líder petista.

Quando o cenário testado substitui o nome de Bolsonaro pelo de Moro, a vantagem do candidato da situação aumenta sobre Lula. O ex-juiz tem 48% das intenções de votos e o ex-presidente, 39%

Do JC Online