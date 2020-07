Bolsonaro testa positivo para covid-19 pela 3ª vez e seguirá em isolamento

O presidente Jair Bolsonaro ainda está infectado por covid-19, informou nesta quarta-feira o Palácio do Planalto. O resultado do terceiro teste para detectar a doença deu positivo. Com isso, Bolsonaro seguirá em isolamento.

Em nota, a Secretaria de Comunicação afirmou: “O presidente Jair Bolsonaro segue em boa evolução de saúde, sendo acompanhado pela equipe médica da Presidência da República. O teste realizado pelo presidente no dia de ontem, 21, apresentou resultado positivo”.

O presidente está despachando de forma remota, a partir do Palácio da Alvorada, desde o último dia 6 de julho, quando foi diagnosticado com a doença. Ontem, Bolsonaro disse a apoiadores que estava se sentindo bem e que, caso o resultado do terceiro teste fosse negativo, voltaria imediatamente às atividades presenciais.

Auxiliares do presidente também tinham expectativa de que ele pudesse voltar ao Planalto hoje.

“Fiz exame agora. Amanhã cedo [hoje] sai o resultado. Se Deus quiser vai dar negativo, aí a gente volta à normalidade. A próxima viagem será na sexta-feira para o Piauí”, afirmou Bolsonaro ontem, nos jardins do Alvorada.

