Bolsonaro tira foto com taça aos gritos de ‘mito’ dos jogadores

O presidente da República, Jair Bolsonaro, foi ao Maracanã, nesse domingo (7), acompanhar a vitória da seleção brasileira na final da Copa América.

Após a cerimônia oficial de premiação, Bolsonaro foi convidado pelos jogadores que celebravam e, sob gritos de “mito”, posou com o troféu de campeão.

Bolsonaro foi ao gramado para participar da entrega das medalhas e premiações aos atletas. Sob aplausos e vaias, entrou em campo ao lado de Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol.

Junto de Domínguez, do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, do presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Rogério Caboclo, do presidente da Federação Peruana de Futebol, Manuel Burga, ficou na primeira fileira das tribunas do Maracanã durante a partida.

Da Renova Mídia