Bombeiros concluem combate a incêndio na área de preservação ambiental em Serra Talhada

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) completaram 74 horas de trabalho ininterruptas no combate às chamas que atingiram uma reserva ambiental em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

O comandante do grupamento dos bombeiros, o tenente-coronel Cristiano Correia, relatou que o incêndio foi controlado nessa quarta-feira (14). “Com o esforço de todos tivemos a preservação de boa parte do parque. Essa é uma serra muito importante”, disse.

De acordo com a CPRH, a unidade de preservação ambiental tem 900 hectares de caatinga e cerca de 200 foram atingidos pelo fogo. Vários animais foram mortos no incêndio. Um helicóptero começou a ser usado na terça (13) pegando água de um açude para auxiliar no combate às chamas.

O tenente-coronel ainda destacou que as pessoas evitem usar o fogo de forma inadequada e que sempre procurem as entidades ambientais caso o uso do fogo seja necessário. (G1)