Bombeiros encontram oitavo corpo no desabamento de prédio em Fortaleza

Bombeiros encontraram, neste sábado, a oitava vítima do desabamento do Edifício Andrea, que desabou na última terça-feira, no Bairro Dionísio Torres, área nobre de Fortaleza (CE). O corpo é de José Eriverton Laurentino Araújo, de 39 anos, que trabalhava como cuidador dos idosos Isaura Marques e Vicente de Paula, também mortos na tragédia.

O corpo foi recolhido por volta das 10h40 pela perícia local. Resta apenas para ser retirado dos escombros o corpo de Maria das Graças Rodrigues, de 53 anos, síndica do prédio, que aparece no vídeo em que engenheiros e pedreiros estariam retirando parte das pilastras do prédio, minutos antes do desabamento.

Quatro das cinco pessoas que aparecem no vídeo sobreviveram. O porteiro estava no térreo do edifício e aparece em outras imagens de câmera de segurança que mostram o exato momento da queda. Ele foi encaminhado para o Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira. Depois, foi transferido para o Instituto Doutor José Frota (IJF).

Segundo os bombeiros que estão no local, são remotas as chances de encontrar a síndica com vida.