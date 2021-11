Bombeiros resgatam cães dentro de bueiro em Serra Talhada

Na tarde deste domingo (21), o Corpo de Bombeiros salvou uma família de cães em Serra Talhada, Capital do Xaxado. O caso aconteceu por volta das 14h30, na Travessa do Sol, no Bom Jesus.

De acordo com as informações, a guarnição foi acionada para uma ocorrência com animais. Ao chegar ao local, foi constatado a veracidade dos fatos.

Foi encontrado uma cadela com vários filhotes dentro de um bueiro. Após a abertura do espaço, os animais foram resgatados.

“Estava ouvindo só o latideiro e não sabia o que era, quando fomos olhar, vimos que eram eles, mas ninguém conseguia tirar. Graças a Deus o pessoal aí conseguiu”, Disse Ana Maria, moradora.

Do Nayn Neto