Bombeiros resgatam corpo de jovem que morreu afogado no Cachoeira II em Serra Talhada

Um jovem de 19 anos morreu afogado no açude Cachoeira II, que abastece Serra Talhada. Segundo informações, o jovem saiu de casa na tarde do último sábado (01) para nadar no açude, quando se afogou.

Ainda de acordo com informações, uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros do município de Petrolina, retiraram o corpo na tarde desse domingo (02), após serem acionados pelos familiares.

A vítima foi encaminhada para o Hospital Regional Agamenon Magalhães (Hospam) e em seguida para o Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru.