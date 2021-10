Bombeiros resgatam vítimas de acidente na BR 232 em Serra Talhada e alagamento em Petrolândia

O 3º Grupamento de Bombeiros sediado em Serra Talhada foi acionado foi acionado por volta das 23h desta sexta-feira (22) para atender uma vítima de acidente de moto na BR 232, em Serra Talhada.

O acidente aconteceu na altura do KM 408, no Bairro São Cristóvão. A vítima é um homem de 37 anos, encontrado em decúbito dorsal, consciente e orientado. Ele apresentava lesões no crânio, face e membros inferiores. Após os primeiros socorros, a vítima foi conduzida para o Hospam. Até o momento não há informações sobre o estado de saúde da mesma.

Em São José do Egito, os bombeiros foram acionados às 22h53 de ontem para atender uma ocorrência de vazamento de GLP. No local, os bombeiros encontraram um botijão de gás com vazamento, assustando os moradores. O botijão foi retirado do local e o vazamento sanado. Ninguém se feriu.

Em Petrolândia, a 4ª Seção de Bombeiros agiu rapidamente para salvar uma vítima de alagamento no Sítio Mirim, na zona rural. A ocorrência foi registrada por volta das 04h10 da manhã deste sábado (23). Quando os bombeiros chegaram no local encontraram uma pessoa encima do teto de um veículo, pois o mesmo se encontrava em área alagada, com água até a altura do volante. A vítima foi resgatada e entregue à viatura do SAMU 192.

Não houve registro de ocorrências nas últimas 24 horas na 2ª Seção de Bombeiros em Afogados da Ingazeira.

Do Nill Júnior