O Corpo de Bombeiros foi acionado na madrugada dessa sexta-feira (03) para socorrer um idoso de 88 anos, no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada, que encontrava-se acamado.

De acordo com os Bombeiros, o idoso estava inconsciente e com dificuldades de respirar, sintomas característicos do Covid-19.

Após receber os primeiros socorros, o paciente foi levado para o Hospital Regional Agamenon Magalhães (Hospam).