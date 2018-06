Bombeiros usam serra para tirar anel de aço que ficou preso em dedo de adolescente no Recife

O Corpo de Bombeiros foi acionado, nesse sábado (2), para uma ação inusitada: retirar um anel de aço que havia ficado preso no dedo de um rapaz de 15 anos, morador do bairro da Boa Vista, na área central do Recife. Os militares realizaram o procedimento no Quartel do Comando-Geral, na Avenida João de Barros, na mesma região, e usaram uma serra circular para remover o acessório.

A ação de remoção do anel durou cerca de cinco minutos. Um vídeo gravado no momento do atendimento mostra os bombeiros cortando o anel de aço inoxidável e jogando água para facilitar o procedimento. O trabalho foi realizado pelo sargento Laércio e pelo Soldado Ronaldo, da equipe de Moto-Resgate (GBAPH).

Os militares foram acionados às 10h. O pai do adolescente ligou para o número de emergência 193 e foi orientado a levar o rapaz para o quartel mais próximo da residência.

De acordo Supervisor de Operações, Tenente Coronel, Ângelo Tavares, os militares orientaram o rapaz a colocar água gelada para diminuir o aquecimento do contato das peças metálicas com a pele.

Segundo a corporação, o dedo no rapaz estava muito inchado. O anel chegou a prejudicar o fluxo sanguíneo. Após o procedimento, ele foi liberado. (G1)