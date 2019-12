Borracheiro morre após explosão de pneu no Sertão de Pernambuco

Um borracheiro de 49 anos morreu após sofrer um acidente de trabalho no município de Trindade, Sertão de Pernambuco. Nessa quinta-feira (12), Francisco de Lima Ferreira foi atingido na cabeça por um pneu que explodiu e morreu no local.

A polícia e o Instituto de Criminalística (IC) estiveram no local do acidente, que fica no Trevo da BR 316. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Trindade. O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Petrolina.

Do G1