Borracheiro morre após pneu estourar no Sertão de Pernambuco

Um borracheiro morreu nessa quarta-feira (1º) após um pneu estourar no bairro Cosme e Damião, no Sertão de Pernambuco. De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Edivaldo Antônio de Souza , de 55 anos, estava calibrando um pneu na borracharia, na qual era dono, quando o pneu estourou e ele foi arremessado para longe. O borracheiro bateu a cabeça em um calibrador, mas não resistiu e morreu no local.

O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Petrolina para investigar a causa da morte e serem realizados os procedimentos necessários. (G1)