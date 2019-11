Borracheiro morre atropelado por caminhão após discussão por causa de parafusos em Salgueiro

O borracheiro e caminhoneiro Francisco Cassiano, conhecido popularmente como “Chico Patuá”, 40 anos, residente no bairro Imperador, morreu atropelado na manhã dessa quarta-feira (06), durante uma discussão com dois irmãos que foram à sua borracharia fazer um serviço. O caso aconteceu às margens da BR-116, na localidade do Caravan, em Salgueiro.

Segundo testemunhas, o desentendimento começou por causa de quatro parafusos. Chico teria ameaçado quebrar o para-brisa da caçamba dos acusados, quando um deles avançou com o veículo em sua direção. Ele correu e caiu. Nesse momento o condutor deu ré e o atingiu fatalmente. Houve afundamento do crânio.

Os irmãos acusados do crime fugiram do local e estão sendo procurados pelas autoridades policiais. A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar a morte com mais precisão.

Do Blog de Alvinho Patriota