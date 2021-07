Brasil chega à marca de 100 milhões de doses de vacina contra a Covid aplicadas

Até domingo, oito milhões de doses estão previstas para serem distribuídas no país

O Brasil ultrapassou a marca de 100 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas desde o início da campanha de imunização, em 17 de janeiro. Dados do vacinômetro do Ministério da Saúde mostram que, até a noite desta quinta-feira (1º), 101.476.804 doses dos imunizantes disponíveis em território nacional já chegaram aos braços dos brasileiros.

Esse quantitativo coloca o Brasil em quarto lugar no ranking dos países que mais vacinaram no mundo sua população com pelo menos uma dose da vacina. Ao todo, 74.354.809 pessoas já receberam a primeira dose no Brasil (47,03% da população acima de 18 anos). Outros 27.121.995 (17,15%) já completaram o esquema vacinal com as duas doses.