Brasil é maior que todas as dificuldades’, diz Temer antes de deixar Brasília

Minutos antes de embarcar para São Paulo, o ex-presidente Michel Temer foi recebido por ministros e assessores de sua gestão para uma despedida na Base Aérea de Brasília.

No local, Temer foi recebido com uma salva de palmas e tirou fotos com a equipe.

Também gravou um vídeo de agradecimento para o povo brasileiro nas redes sociais.

“Quero aproveitar esse momento para dizer muito obrigado a todo o povo brasileiro e dizer que devo seguir nessa trilha de muito otimismo e que o Brasil é maior que todas as dificuldades”, disse.

Cerca de 60 pessoas participaram da despedida. Segundo o grupo, Temer evitou discursos, mas fez agradecimentos individuais. “Ele agradeceu o esforço de cada um para ter deixado o legado de um país mais organizado para o novo presidente”, afirma o ex-ministro de Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, que acompanhou o encontro.