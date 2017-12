Brasil encara Suíça, Costa Rica e Sérvia no grupo E da Copa da Rússia-2018

O Brasil enfrentará as seleções da Suíça, Costa Rica e Sérvia no Grupo E da Copa do Mundo da Rússia-2018, após sorteio das chaves realizado nesta sexta-feira em Moscou.

A seleção de Tite, apontada como uma das favoritas ao título ao lado da atual campeã Alemanha, da França, da Argentina e da Espanha, estreará na Copa no dia 17 de junho em Rostov.

No dia 22, Neymar e companhia viajam a São Petersburgo para encarar a Costa Rica e, no dia 27, se despedem da fase de grupos da Copa contra a Sérvia em Moscou.

O Brasil acabou escapando de um grupo que, na teoria, poderia ter sido muito mais complicado, já que a Espanha, que não era cabeça de chave e fazia parte do pote 2 do sorteio, jogará no Grupo B da Copa ao lado dos vizinhos Portugal e Marrocos, além do Irã.