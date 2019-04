Brasil fecha 43 mil vagas formais em março, mostra Caged

O Brasil fechou 43.196 vagas formais de emprego em março, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados nesta quarta-feira (24) pelo Ministério da Economia.

O dado veio pior do que a expectativa do mercado. Foi também o maior saldo negativo desde março de 2017, quando foram fechadas 63.624 posições com carteira assinada.

Como comparação, em março do ano passado foram criados 56.151 postos com carteira assinada.

No mês passado, foram abertas 1,26 milhão de vagas e fechados 1,3 milhão de postos. No ano, o saldo é positivo em 179.543 vagas.

O ministério atribuiu o resultado ruim à forte criação de postos com carteira assinada em fevereiro – foram 173.139, o melhor para o mês desde 2014. Segundo a pasta, setores que normalmente contratavam em março anteciparam as contratações, enquanto os que demitiam concentraram as dispensas de funcionários no mês passado.