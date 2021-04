Brasil registra 2.914 mortes e 69.105 casos em 24h

Total de óbitos no país chega a 386 mil

O Brasil chegou a 386.416 mortes em decorrência da covid-19 desde o início da pandemia. Segundo a atualização diária do Ministério da Saúde, divulgada nesta sexta-feira (23), foram notificados 2.914 óbitos em 24h, desde o boletim de ontem (22).

O número de infecções ultrapassa os 14,2 milhões de casos, sendo 69.105 notificações ocorridas entre ontem e hoje.

O número de pessoas recuperadas está em 12.711.103. Já a quantidade de pacientes com casos ativos, em acompanhamento por equipes de saúde, ficou em 1.139.559.

Ainda há 3.595 mortes em investigação por equipes de saúde. Isso porque há casos em que o diagnóstico sobre a causa só sai após o óbito do paciente.

Estados

O ranking de estados com mais mortes pela covid-19 é liderado por São Paulo (91.673), Rio de Janeiro (42.634), Minas Gerais (31.494), Rio Grande do Sul (23.975) e Paraná (21.199). Já as Unidades da Federação com menos óbitos são Acre (1.465), Roraima (1.472), Amapá (1.502), Tocantins (2.440) e Alagoas (4.074).

Folhape