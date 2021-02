Brasil registra mais de 8,3 milhões de pessoas recuperadas da Covid-19

O Brasil registrou nesta sexta-feira (5) mais 35.035 pacientes recuperados do coronavírus, totalizando 8.326.798 pessoas curadas da doença.

O número de pessoas curadas já representa 88,1% do total de casos acumulados.

A quantidade de pessoas curadas no Brasil é mais de nove vezes superior ao número de casos ativos (890.333), que são os pacientes em acompanhamento médico.

No mundo, estima-se que pelo menos 77,4 milhões de pessoas diagnosticadas com Covid-19 já se recuperaram, de acordo com o site Wolrdometers.

serido360