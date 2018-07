Brasil vence México e avança às quartas de final da Copa

A seleção brasileira conquistou vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2018 pela sétima vez seguida ao vencer México por 2 a 0, em Samara. Neymar e Roberto Firmino marcaram os gols brasileiros no segundo tempo de jogo muito duro, com lances perigosos para os dois times.

Neymar marcou o primeiro logo aos cinco minutos. O atacante tocou de calcanhar para Willian, que invadiu e área e cruzou rasteiro. Gabriel Jesus furou e o camisa 10, de carrinho, colocou no fundo do gol. O segundo veio aos 43, em contra-ataque que começou com Fernandinho e terminou com Neymar, que invadiu a área, tocou na saída de Ochoa, que desviou com o pé. A bola sobrou para Roberto Firmino, que chutou para o gol.

Com a vitória o Brasil volta às quartas de final, com fez em 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 e 2014. O adversário será o vencedor de Bélgica e Japão, na próxima sexta-feira, às 15 horas (de Brasília), em Kazan.

Da Veja