Briga durante partida de futebol acaba com um homem morto em PE

Um homem de 41 anos morreu após uma briga durante uma partida de futebol no sábado (22). O crime aconteceu no distrito de Miracica, zona rural de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar, a vítima estava armada com uma faca e discutiu com outro homem, que também estava armado. A vítima sofreu golpes de faca, chegou a ser socorrida para o hospital da cidade de Paranatama, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no caminho.

O outro homem que participou da briga foi preso pelo Grupo de Ações Táticas do Interior (Gati). Ele foi levado para a delegacia regional e autuado em flagrante. (G1)