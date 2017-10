Briga entre irmãos termina em morte em Salgueiro, no Sertão de PE

Uma briga entre irmãos terminou em morte na noite desse domingo (1º), no bairro Nossa Senhora das Graças, em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. De acordo com o 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM), os dois irmãos estavam bebendo juntos em casa, quando se desentenderam. Durante a briga, um deles atingiu o outro com um golpe de faca, na altura do pescoço. A vítima identificada por Galdino Nogueira de Oliveira, 25 anos, chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Regional, mas não resistiu e morreu.