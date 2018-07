Briga entre torcedores assusta Zona Norte do Recife e deixa feridos; homem teve traumatismo craniano

Uma confusão entre torcedores deixou pessoas feridas na tarde deste domingo (8), no bairro da Tamarineira, na Zona Norte do Recife. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 300 pessoas estavam envolvidas na situação. Uma vítima teve traumatismo craniano. (Veja vídeo abaixo)

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o homem que teve traumatismo craniano foi encaminhado ao Hospital da Restauração, na área central do Recife.

De acordo com boletim divulgado às 19h pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), três homens deram entrada no Hospital da Restauração (HR), após a confusão entre as torcidas, e seguem na sala vermelha, que recebe pacientes em estado grave.

A vítima que sofreu fratura craniana tem 23 anos e não teve a identidade revelada. Ele está em observação.

Diego Trindade de Araújo, 30 anos, está consciente e sendo acompanhado pela equipe de neurologia. Foi realizada tomografia de crânio e coluna para avaliação médica.

Também segue na sala vermelha Leandro Conceição da Silva, 31 anos. A vítima está sendo acompanhada pela equipe de neurologia e passará por tomografia de crânio e coluna e raio-x de tórax.

A polícia afirma que a ocorrência foi gerada na Estrada Velha de Água Fria, nas proximidades do estádio do Arruda, onde o Santa Cruz joga contra o Remo (PA) neste domingo (8), pela Série C do Campeonato Brasileiro.

No entanto, através do WhatsApp da TV Globo, imagens mostram a confusão se estendendo à Rua Cônego Barata e ao cruzamento dessa via com a Avenida Conselheiro Rosa e Silva e a Estrada do Arraial. Nos vídeos, é possível ver viaturas e policiais atirando.

“Foi uma confusão grande. Pelo que vi, eram muitos torcedores descendo dos ônibus. Um rapaz foi bastante agredido. Quando a polícia começou a atirar, muitos carros começaram a seguir pela contramão”, conta o músico Luciano Magno, que presenciou parte da situação.

De acordo com a PM, foram enviadas viaturas do Grupo de Apoio Tático Itinerante (Gati) para o local. Outras pessoas envolvidas na situação foram socorridas pelo Samu, mas o órgão não menciona a quantidade de atendimentos realizados na ocorrência. (G1)