Burro fica suspenso ao puxar carroça com excesso de peso

Um burro ficou suspenso em uma carroça por causa do excesso de peso em Juazeiro do Norte, no Ceará. O caso aconteceu no bairro Salesianos, na última terça-feira (27).

A crueldade com o animal foi registrada em uma foto e denunciada à polícia. O bicho transportava uma carga de tijolos. O dono do burro foi notificado para se apresentar à delegacia. A Polícia do Ceará ficará responsável pelo inquérito.

Em nota, a Prefeitura de Juazeiro do Norte negou que o animal tenha sofrido maus tratos: “o estado físico do animal foi avaliado e não foi constatada nenhuma marca de agressão, como também o animal não estava em situação de desnutrição, apresentando, por conseguinte, uma saúde aparentemente boa”.

Os carroceiros disseram à Secretaria da Segurança do Ceará que o caso aconteceu por causa de um problema nos arreios da carroça e um aclive na calçada. As autoridades orientaram os responsáveis sobre os cuidados com animais.