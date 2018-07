Cabo do exército morre em acidente na BR-424 no Agreste de Pernambuco

Um homem identificado como Carlos Eduardo da Silva Sabino, de 37 anos, morreu em um acidente na tarde da última sexta-feira (20) na BR-424, em Caetés, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima era cabo do exército.

Ainda de acordo com a PRF, dois carros saíram da pista e uma deles capotou. O condutor não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista do outro veículo sofreu ferimentos leves. O corpo do cabo do exército foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (G1)