Cabrobó: Homem invade residência pelo telhado; vitima pede socorro e o prefeito prende o criminoso

Na manhã deste domingo um homem tentou invadir a casa de uma senhora bem no centro de Cabrobó, a vítima que mora próxima a residência do prefeito da cidade começou a gritar pedindo socorro. O prefeito que está licenciado do cargo de Delegado de Policia Civil do Estado de Pernambuco, saiu de sua residência e foi prestar socorro a vizinha e em seguida imobilizou o criminoso e deu voz de prisão.

O Delegado licenciado e atualmente prefeito de Cabrobó, acionou a Policia Militar que conduziu o criminoso para a Delegacia de Policia Civil. Adotadas as medidas de praxe e após busca pelo sistema de informação, foi verificado que havia contra o mesmo um mandado de prisão em aberto expedido pela 3ª Vara Regional de Execução Penal da Comarca de Caruaru. Em seguida o mesmo foi recolhido ao sistema prisional.

didigalvao