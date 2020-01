Caçamba desgovernada mata duas pessoas e invade casa no Sertão de PE

Duas pessoas morreram após um acidente nesse sábado (25) com uma caçamba e uma motocicleta em Araripina, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações da Polícia Civil, o motorista do caminhão teria perdido o controle do veículo e bateu em uma motocicleta que estava sendo ocupada por um homem, de idade ainda não divulgada, e uma adolescente de 13 anos.

Além de atingir a moto, o caminhão caçamba invadiu e destruiu parte de uma casa.

Vítimas

O homem e a adolescente que estavam na moto se feriram e foram levados para o Hospital de Araripina, mas acabaram falecendo no caminho. Ainda de acordo com a polícia, o motorista fugiu do local sem prestar socorro.

