Cachorro é morto a golpes de cinto em Caruaru

Um cachorro foi morto a golpes de cinto em Caruaru, no Agreste pernambucano. Segundo informações do Grupo de Apoio Especial e Defesa Animal de Caruaru (GAEDA), um homem teria matado o animal usando um cinto. A denúncia foi feita através da esposa do suspeito.

Segundo o advogado e fundador do GAEDA, órgão que busca proteger os animais, Anderson Correia, a pessoa que cometer qualquer tipo de crueldade contra um animal pode responder criminalmente na Justiça por esses atos.

O GAEDA foi acionado para verificar o caso. De acordo com o órgão, a Justiça vai apurar e aplicará a pena no suspeito, que, segundo Anderson Correia, será uma multa.

Do NE10 Interior