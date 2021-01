Cachorros vão a velório do dono, enfermeiro do Samu que foi vítima de Covid-19

A enfermeira do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Maria Rosa Silva Pedroso levou seus cachorros para o velório do marido, o também enfermeiro Paulo Estevão, 41, que trabalhava com ela e que foi vítima da Covid-19. Apesar da cerimônia ter sido rápida, um vídeo do momento emocionante com os cachorros foi registrado.

Por CNN Brasil O óbito do profissional de saúde de Praia Grande, no litoral de São Paulo, veio após ele ficar um mês intubado em decorrência do novo coronavírus. “Eu não consegui visitá-lo ou dizer adeus”, lamentou a mulher.