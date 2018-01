Cai o número de acidentes, mortos e feridos nas rodovias federais em Pernambuco em 2017

Com relação a 2017, a principal causa dos acidentes nas estradas federais que cortam o estado foi a falta de atenção, tanto pelos motoristas na direção do veículo como pelos pedestres ao atravessarem as rodovias, correspondendo a 43% do total. Em seguida, aparecem a ingestão de álcool, com 8,2%, e não guardar distância de segurança, que ocorre quando o veículo fica muito próximo do que segue à frente e não consegue frear a tempo de evitar uma colisão, com 7,2%.