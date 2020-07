Caixa começa a pagar 4ª parcela do auxílio emergencial nesta segunda

A Caixa Econômica Federal começa a pagar a quarta parcela do auxílio emergencial nesta segunda-feira (20). Os primeiros a receberem o dinheiro serão os beneficiários do programa Bolsa Família.

O pagamento é feito de acordo com o Número de Identificação Social (NIS). Quem tiver o NIS finalizado em 1 começa a receber nesta segunda-feira. As pessoas cujo NIS termina em 2 podem sacar o dinheiro no dia 21 de julho.

O calendário da 4ª parcela do auxílio emergencial continua na ordem do final do NIS, até o 0, pulando apenas o fim de semana. O pagamento vai até 31 de julho. Não haverá alteração no calendário do Bolsa Família, nem nos valores. Os beneficiários deste grupo recebem o valor que for mais vantajoso.

A 5ª parcela do auxílio para o Bolsa Família será paga de 18 de agosto a 31 de agosto. Não haverá alteração no valor recebido.

Calendário da 4ª parcela do Bolsa Família

Final do NIS 1: 20 de julho

Final do NIS 2: 21 de julho

Final do NIS 3: 22 de julho

Final do NIS 4: 23 de julho

Final do NIS 5: 24 de julho

Final do NIS 6: 27 de julho

Final do NIS 7: 28 de julho

Final do NIS 8: 29 de julho

Final do NIS 9: 30 de julho

Final do NIS 0: 31 de julho

Calendário da 5ª parcela do Bolsa Família

Final do NIS 1: 18 de agosto

Final do NIS 2: 19 de agosto

Final do NIS 3: 20 de agosto

Final do NIS 4: 21 de agosto

Final do NIS 5: 24 de agosto

Final do NIS 6: 25 de agosto

Final do NIS 7: 26 de agosto

Final do NIS 8: 27 de agosto

Final do NIS 9: 28 de agosto

Final do NIS 0: 31 de agosto

Outros grupos do auxílio emergencial

Foi divulgado na última sexta-feira (17), o calendário da quarta e quinta parcelas do auxílio para os beneficiários inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e aqueles que se inscreveram pelo site ou app.

As pessoas do lote 1, que receberam a primeira parcela em abril, terão o dinheiro da quarta parcela depositado entre 22 de julho e 26 de agosto, de acordo com o mês de aniversário, na poupança digital. Os saques serão realizados entre 25 de julho e 17 de setembro.

A quinta parcela para este grupo está marcada para o período de 28 de agosto a 30 de setembro, também seguindo o mês de nascimento. Já os saques poderão ser feitos entre 19 de setembro e 27 de outubro.