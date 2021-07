Caixa fará concurso público com 10 mil vagas; veja como serão divididas

A Caixa Econômica Federal anunciou ontem que vai contratar 10 mil pessoas , entre concursados e terceirizados. A projeção anterior era de contratação de 7,7 mil colaboradores . O time visa reforçar o atendimento para dar conta da abertura de mais 250 pontos de atendimento até o final do ano em todo país. As vagas serão distribuídas em 4 mil empregados , sendo 3 mil do concurso de 2014. De acordo com a Caixa, esses profissionais serão convocados de imediato , por telefone ou telegrama, seguindo ordem de classificação do concurso.

Também serão abertas mil vagas para pessoas com deficiência (PcD), que vão prestar concurso específico. A previsão de lançamento do edital para este certame é até setembro deste ano.

Serão contratados ainda 5,2 mil estagiários e adolescentes aprendizes e cerca de 800 recepcionistas e vigilantes. A contratação de aprendizes ocorre por meio de parceria com entidades sem fins lucrativos, selecionadas por meio de chamada pública e conveniadas. Já as vagas de estágio serão para candidatos que já foram aprovados em processo de seleção realizado pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).