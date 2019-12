Caixa paga 13º do Bolsa Família a 1,127 milhão de famílias em Pernambuco; veja datas

Em Pernambuco, 1,127 milhão de beneficiários do Programa Bolsa Família têm direito ao abono natalino, conhecido como 13º salário, que começou a ser depositado nessa terça-feira (10). Esse grupo recebe, no total, o dobro do valor normal previsto para o mês de dezembro.

O benefício adicional é pago com a utilização do mesmo cartão usado para receber as parcelas do Bolsa Família. Para quem recebe as parcelas mensais por meio de crédito em conta poupança ou conta Caixa Fácil, os valores correspondentes ao abono natalino são creditados nessas mesmas contas.

“Com o cartão do cidadão, os beneficiários podem ir em loterias ou salas de auto atendimento da Caixa e fazer a retirada do abono da mesma forma como recebem mês a mês”, explicou o gerente regional da Caixa, Romero Cavalcanti.

O calendário de pagamentos é de acordo com o final do Número de Inscrição Social (NIS) do responsável familiar apresentado no cartão do Bolsa Família.

Calendário de pagamento

Final do NIS Data de início do pagamento Final 1 10/12/2019 Final 2 11/12/2019 Final 3 12/12/2019 Final 4 13/12/2019 Final 5 16/12/2019 Final 6 17/12/2019 Final 7 18/12/2019 Final 8 19/12/2019 Final 9 20/12/2019 Final 0 23/12/2019

Ainda de acordo com o gerente, as parcelas têm validade de 90 dias a partir da data de início de pagamento apresentada no cronograma acima. “Em média, as famílias do estado recebem R$ 180. O limite do programa é R$ 195”, disse Cavalcanti.

O 13º do Bolsa Família foi instituído pela Medida Provisória 898, editada em outubro. A MP que trata do benefício assegura somente o pagamento do abono em 2019. O Bolsa Família atende às famílias que vivem em situação de extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 89 mensais; e na pobreza, com renda entre R$ 89,01 e R$ 178 mensais. A Caixa disponibiliza, ainda, atendimento às famílias por meio do telefone 0800.726.0207, para informações relacionadas ao Programa e demais benefícios ao cidadão. Do G1