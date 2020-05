Caixas de cosméticos sem nota fiscal são apreendidas na BR-232; a carga saiu de Serra Talhada

Dois homens, de 34 e 46 anos, que transportavam 70 caixas de cosméticos sem nota fiscal, foram detidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-232, em Sertânia, no Sertão de Pernambuco.

Policiais do Grupo de Patrulhamento Tático da PRF realizavam uma fiscalização no quilômetro 278 da rodovia, quando abordaram um carro e um veículo utilitário ocupados apenas pelos motoristas. Ao verificar o interior dos veículos foram encontrados centenas de perfumes, sabonetes, hidratantes e cremes em caixas de papelão.

Conforme a PRF, o motorista do carro informou que havia adquirido os produtos com um amigo em um site de compras pela internet, e que sabia ser irregular transportar mercadoria sem nota fiscal. Ele disse também que a carga havia saído de Serra Talhada, no Sertão, e seguiria para o Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife.

A ocorrência foi levada à Secretaria da Fazenda de Pernambuco (Sefaz-PE), para a adoção dos procedimentos legais. (G1)