Um caminhão carregado de tomate ficou preso em buraco depois que o calçamento da Travessa Domingos Rodrigues (Beco do Rio), que dá acesso ao bairro Caxixola afundou. O incidente ocorreu na tarde dessa quinta-feira (05) em Serra Talhada.

Segundo informações, o pavimento afundou devido ao encharcamento do solo, após as chuvas ocorridas nas últimas 48 horas na Capital do Sertão do Pajeú.