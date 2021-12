Câmara de Iguaracy aprova Moção de Repúdio contra Juciano Gomes

Em uma sessão no início do mês, ele disse que colegas que foram a encontro de vereadores eram “patifes e canalhas”.

A semana foi movimentada na Câmara de Vereadores de Iguaracy. Tudo por conta de declarações do vereador Juciano Gomes (MDB) atacar seus colegas.

Dia 7 de dezembro, o vereador taxou os colegas de “patifes e canalhas”. Ele atacou governistas e até colegas da bancada de oposição. “Usam dinheiro das diárias para passear na praia e beber”. Como foi divulgado, vereadores da cidade estiveram em novembro no Encontro Nordestino de Legislativos Municipais, em Recife. Nas redes sociais era fácil verificar a presença dos parlamentares nos debates, mas foram alvo da agressão do colega.

Nota assinada por seis vereadores, afirma que Juciano é “totalmente despreparado para representar o povo de Iguaracy. Suas atitudes demonstram desequilíbrio emocional. Desrespeita colegas, servidores dessa casa e cidadãos”.

A Câmara aprovou uma Moção de Repúdio por Juciano ter ferido o artigo 75, parágrafo VI do Regimento, por quebra do decoro parlamentar. Uma cópia foi enviada ao Diretório Estadual do MDB.

Em julho, o vereador invadiu a Unidade Mista de Saúde conduzindo um paciente. Mesmo após ter passado pela triagem e ser encaminhado para o Hospital Regional, o vereador passou a destratar servidores, inclusive mulheres, causar transtorno e constrangimento até a pacientes que estavam no local. DO Nill Júnior