Câmara de Serra repudia fake news e ameaças contra vereador

A Câmara de Vereadores de Serra Talhada emitiu nota de repúdio contra notícias falsas espalhadas nas redes sociais acerca do “lixão da cidade”.

Segundo a nota, foram espalhadas fake news alegando que os vereadores Francisco Pinheiro e André Terto eram responsáveis pelo fechamento do lixão, impedindo os catadores de trabalhar no local.

Após a disseminação das fake news, um dos parlamentares chegou a ser ameaçado dentro do estabelecimento comercial do filho.

Lei a nota:

O Presidente da Câmara de Vereadores de Serra Talhada, Ronaldo de Dja, vem, por meio desta, repudiar veementemente a fake news criada em torno de uma denúncia feita pelos Vereadores Francisco Pinheiro e André Terto sobre o fechamento do lixão municipal, localizado no bairro Vila Bela.

A denúncia dos Vereadores partiu de uma matéria veiculada na imprensa, mostrando a situação dos catadores de lixo da cidade. Na ocasião, os parlamentares cobraram da Prefeitura de Serra Talhada uma solução para aquelas pessoas.

Seguindo o que pediam os representantes do povo, o local foi interditado pelo Município, a fim de que fosse preservada a segurança e saúde das pessoas.

No entanto, a presença policial se fez necessária, para promover a ordem e segurança dos envolvidos na ação. Contudo, foi implantada uma fake news de que a “culpa” do fechamento do lixão era de um dos vereadores da Casa Legislativa, e que, na ação, uma pessoa teria sido agredida pela força policial.

Após a fake news, o Vereador sofreu ameaças dentro do estabelecimento comercial do seu filho, que nada tem a ver com as atividades legislativas do pai.

Diante disso, a Câmara e demais Vereadores, solidarizam-se à família do Vereador, agredidos em seu estabelecimento comercial, repudiando toda e qualquer fake news criada para gerar inimizade dentro da Casa Legislativa e que venha a intimidar a ação do Poder Legislativo.

Ronaldo de Dja

Presidente da Câmara Municipal de Serra Talhada

Do Nill Júnior