Câmara de Serra Talhada abre concurso com salários de até 4.206,33

A Câmara Municipal de Vereadores de Serra Talhada (CMST), no Sertão de Pernambuco, divulgou edital do para concurso público que visa preencher 16 vagas de cargos efetivos. As inscrições acontecem entre 25 de maio e 3 de agosto, exclusivamente pela internet. Confira o edital.

As oportunidades são para níveis fundamental, médio e superior. Os salário são de até R$ 4.206,33.

A taxa de inscrição para nível fundamental custa R$ 80, para nível médio R$ 90 e para nível superior R$100. A solicitação para isenção da taxa de inscrição poderá ser feita de 28 a 30 de maio.



Prova

O processo seletivo conta com provas objetivas, que serão realizadas no dia 26 de agosto de 2018. Os locais serão informados nos cartões de confirmação de inscrições. O gabarito preliminar será divulgado no dia 27 de agosto e o gabarito final até 10 de setembro. O edital de convocação para prova de titulo sairá até 25 do mesmo mês. Conforme o edital Nº 01/2018, o resultado preliminar do concurso sairá até 31 de novembro e o resultado final até 20 de dezembro 2018.