Câmara de Serra Talhada aprova contas de 2011 do ex-prefeito Carlos Evandro

Reunida na noite dessa segunda-feira (10), a Câmara de Vereadores de Serra Talhada seguiu o parecer do TCE pela aprovação com ressalvas das contas do ex-prefeito Carlos Evandro relativas ao ano de 2011.

Assim, por unanimidade, a Câmara acata a recomendação do TCE, como tem feito nas últimas votações. A aprovação aconteceu em segundo turno.

Foram favoráveis ao parecer Antonio de Antenor, Agenor Melo, Dedinha Inacio, Alice Conrado, Antonio Rodrigues, Vera Gama, Andre Maio, Pinheiro do São Miguel, Gilson Pereira, Zé Raimundo, Jaime Inacio, Manoel Enfermeiro, Nailson Gomes, Paulo Melo, Rosimerio de Cuca e Sinezio Rodrigues. Ronaldo de Deja faltou à sessão.

A aprovação é um alento, mas ainda não limpa o ex-prefeito. Carlos teve o nome incluído na relação de gestores com contas rejeitadas pelo TCE entregue ao TRE. Isso em virtude de outras contas rejeitadas no tribunal com confirmação da Câmara.

O ex-prefeito está entre os cotados para disputar a sucessão de Luciano Duque em 2020.

Via Nill Júnior