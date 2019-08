Câmara de vereadores de Salgueiro realiza debate sobre a transposição

A Câmara de Vereadores do município de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, vai realizar nesta quarta-feira (14) um debate sobre o funcionamento e distribuição das águas da transposição do rio São Francisco. O evento é aberto ao público.

Antes da sessão da câmara, às 9h, técnicos do Ministério do Desenvolvimento Regional do eixo norte farão uma palestra esclarecendo a população sobre as novas técnicas de funcionamento da utilização das águas da união.