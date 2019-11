Câmara de Vereadores de Serra Talhada aprova lei que proíbe queima de fogos de artifício com barulho

A Câmara de Vereadores de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, aprovou uma lei que proíbe a queima de fogos de artifício com barulho. A medida pretende evitar que crianças, idosos e animais sofram com o som dos fogos mais potentes.

A lei vai proibir a soltura de fogos com estampidos, que são os barulhos de tiros. Mas os fogos de pequeno porte, como os estalinhos, chuvinhas e fogos de efeitos visuais com chuvas de cores e de baixo ruído continuam liberados

A lei pretende entrar em vigor em abril de 2020 e quem desobedecer a determinação será obrigado a pagar multa. Os valores variam de R$ 450 até R$ 5 mil. Em caso de reincidência, o valor poderá ser dobrado. (G1)